Matheus Tenório renova contrato com o Vitória até 2023

Ele ainda não é dos jogadores mais conhecidos do elenco rubro-negro, mas revelou-se promissor nas primeiras oportunidades que recebeu. Após quatro partidas disputadas em 2020, o meia Matheus Tenório renovou contrato com o Vitória. Agora, jogador e clube têm vínculo até agosto de 2023, dois anos a mais do que o contrato anterior.

Matheus Tenório tem 21 anos e foi promovido ao elenco profissional no início desta temporada. Como reserva do time principal, entrou no decorrer dos jogos contra Freipaulistano, Bahia e Sport, todos pela Copa do Nordeste. Também disputou o Ba-Vi pelo Campeonato Baiano, domingo (1º), na sua única aparição na equipe de aspirantes e também a única vez como titular.

Alagoano de Boca da Mata, Tenório chegou ao Leão em 2018, proveniente do Santa Rita, do seu estado natal, onde estreou como profissional aos 18 anos.