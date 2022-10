Mato Grosso: grávida confessa morte de pai e irmão da amante do marido

Uma mulher grávida confessou as mortes do pai e do irmão de uma suposta amante do marido, em uma cidade no interior do Mato Grosso. O crime aconteceu no sábado (22), em Terra Nova do Norte. Bruna Felsk, 26 anos, que está grávida de 8 meses, alegou que agiu em legítima defesa e está livre, segundo o Uol.

Bruna contou que foi até a casa das vítimas com a mãe dizendo que queria conversar com o Genuir de Barros, 67 anos, pai de uma mulher que estaria tendo caso com o marido de Bruna.

A família vive na zona rural, em uma comunidade pequena, e vários moradores estavam próximos na hora. Quando Bruna e a mãe chegaram, começou uma discussão intensa.

Depois que a briga começou, muita gente foi direto para a casa da família, incluindo o marido e o pai de Bruna. Ela então foi até o veículo do pai, pegou uma pistola calibre 380 e atirou contra o irmão e o pai da mulher que ela diz ser amante do marido.

Marcelo de Barros, de 37 anos, foi baleado três vezes no peito e abdômen. Depois, Genuir foi tentar defender o filho e foi baleado duas vezes no peito. Quando os dois já estavam feridos, o marido de Bruna conseguiu desarmá-la.

A mulher apontada como amante foi agredida por Bruna e pela mãe, segundo o boletim de ocorrência. Depois, o pai de Bruna ajudou elas a fugirem em uma caminhonete S10.

Genuir morreu ainda no local. O marido de Bruna levou Marcelo, ferido, até o Hospital Municipal, mas ele acabou morrendo também. Depois de prestar socorro, o homem também fugiu.

(Foto: Reprodução)

Ao Uol, o advogado de Bruna, Sílvio Eduardo Polidorio, diz que ela e a mãe foram agredidas na casa de Genuir. "Apanhou da mãe e do irmão da amante do marido. Tudo foi uma infelicidade, nada premeditado, como alguns meios de comunicação estão divulgando por aí", disse ele, afirmando que a verdade vai aparecer.

Ao delegado, Bruna disse que descobriu que o marido estava tendo um caso depois de mexer no celular dele enquanto ele dormia. Ela disse ter encontrado mensagens que provariam a traição.

Ela confrontou o marido, que não negou. Bruna passou alguns dias com a mãe e depois voltou, mas afirmou que as mensagens entre o marido e a amante continuaram. Ela tentou conversar com a mulher pelo Instagram e as duas brigaram.

Bruna então resolveu confrontar a família da mulher e por isso decidiu ir na casa de Genuir com a mãe.