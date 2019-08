Matthew Perry, de Friends, vive recluso em hotel e só sai para ir ao hospital

O ator Matthew Perry, astro do seriado Friends, está vivendo em um quarto de hotel em Nova York, de onde só sai para ir ao hospital, de acordo com o site norte-americano Radar Online.

O intérprete de Chandler está hospedado numa cobertura do hotel Big Apple que cobra, por noite, cerca de US$ 7 mil. A entrada na hospedaria ocorreu meses atrás, logo após ele ser operado em decorrência de uma perfuração gastrointestinal.

Apesar de ter passado por uma reabilitação, um funcionário do hotel informou ao site que ele segue sendo um assíduo frequentador do bar do local. “Ele não gosta de ser incomodado e entra em áreas onde apenas pessoas autorizadas são permitidas. E ele pede algumas bebidas fortes", informou a fonte, sem se identificar.

Ainda segundo o funcionário, dificilmente alguém reconhece o ator, “porque ele está uma bagunça em relação ao que as pessoas se lembram”. “Fica sozinho e dificilmente deixa o quarto até que escureça, exceto por um cigarro ou uma consulta no hospital”, complementou.

Ainda segundo o Radar Online, outro funcionário revelou que Perry está no local “há tanto tempo que comprou a própria televisão super grande para o quarto”.

O ator também luta contra a depressão e é viciado em remédios, conforme ele mesmo já comentou em entrevista.

O Radar Online relatou que o elenco de Friends está muito preocupado com o estado de saúde do colega e isso seria, inclusive, um dos empecilhos ao plano de retorno do programa.

O site entrou em contato com uma pessoa próxima a Jennifer Aniston, que interpretou a Rachel durante as 10 temporadas, e afirmou que a atriz está com medo do que pode acontecer com o colega.

"Ela tentou entrar em contato várias vezes nos últimos anos, mas ele raramente respondia às ligações e, quando respondia, era como se ela estivesse falando com outra pessoa", comentou a fonte.