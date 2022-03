Matuê se apresenta no Centro de Convenções de Salvador; veja data

Vai ter trap em Salvador, sim, senhor, e, sim, senhora! No próximo domingo (3), Matuê e Teto se apresentam no Espaço Marés do Centro de Convenções de Salvador, fazendo a festa com vista para o mar da orla atlântica da capital baiana. Os portões serão abertos às 18h e os ingressos custam a partir de R$60,00 reais.

Top 1 no ranking dos artistas do Trap nacional, Matuê ficou nacionalmente conhecido com o single “Anos Luz”, lançado em 2017. Em 2020, lançou seu primeiro álbum da carreira: “Máquina do Tempo”, disco que o colocou em um patamar inimaginável.

Logo no dia da estreia, bateu recordes de audições nas plataformas digitais, desbancando Lady Gaga e Anitta. O feito se repetiu em uma semana. No YouTube, seus clipes lideram visualizações. Alguns com 70, 80 milhões. Outros beirando os 200 milhões de views. O artista tem mais de 6 milhões de ouvintes mensais no Spotify.

O baiano Teto, considerado “rei das prévias nas redes sociais”, já acumula milhões de visualizações nas plataformas digitais com seu Trap produzido no estado. Natural de Jacobina, o artista teve influência do pai, que tocava e cantava em casa desde seus 08 anos.

Ele começou a compor aos 12 e aos 19, já é uma explosão nacional. Durante a pandemia, Teto viu suas músicas atingirem números inimagináveis e hoje ocupa posição de destaque no Trap nacional.

A programação da noite ainda conta com o cantor e beatmaker Guedez e o grupo Não Pode Ser Nada. O evento conta ainda com a apresentação de DJ, agitando a galera desde a abertura dos portões até o encerramento. Mais que um evento, uma experiência! Além do super palco, o espaço terá diversos ambientes: Praça Gourmet, Espaço Instagramável, Front Stage, Pista, Lounge VIP, Lounge Grama e muito mais.

Esse evento faz parte da programação do Circuito Musical Verão 22, que segue trazendo novidades para o público, que aguardou tão ansioso pelo retorno dos eventos. No dia 02 abril, o evento conta com as apresentações de Pitty, Baiana System e Larissa Luz.

Para garantir a segurança e o bem-estar de todos, ressaltamos que o evento segue todos os protocolos sanitários vigente. A apresentação do comprovante da vacinação completa será obrigatória.