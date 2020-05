Maurício Mattar posa com neta recém-nascida: 'Princesinha mais linda'

Maurício Mattar, de 56 anos, postou uma foto na noite de segunda-feira, 25, na qual aparece com sua neta Esmeralda no colo. A menina nasceu em 16 de abril e é fruto do relacionamento de seu filho Luã Mattar, de 32 anos, com a comunicadora Amanda Mezkta.



"Meu filho e minha nora realizaram tudo que eu sempre sonhei, minha netinha Esmeralda, a princesinha mais linda do vovô, que por sinal está que é só felicidade", escreveu no Instagram.

Desde o nascimento da pequena, Mattar vem esbanjando alegria nas redes sociais. No último 16 de maio, quando a menina completou um mês de vida, o ator comemorou ao lado de sua ex-mulher Elba Ramalho, que é mãe de Luã. "O vovô fica cada vez mais fora do chão de felicidade. Parabéns, minha pedrinha preciosa", escreveu.O ator afirmou que sonhava ser avô há muitos anos. Ele também publica momentos de afeto ao lado de sua filha caçula, chamada Ilha, nascida em outubro de 2019 e fruto de seu relacionamento com Shay Dufau, de 29 anos.Além de Luã e Ilha, Mattar é pai de Rayra Gracie, de 29 anos, fruto de sua relação com Flávia Gracie, e de Petra, de 25, de seu relacionamento com a empresária Fabiana Sá.