Maurício Ramos comemora vitória e parabeniza Rodrigo Chagas

De virada, o Vitória bateu o CRB por 2x1 neste sábado (28), no Barradão, em jogo válido pela 24ª rodada da Série B. Os visitantes saíram na frente com Hyuri, mas o rubro-negro empatou com Rafael Carioca e assinalou o triunfo com Léo Ceará. O resultado fez o Leão chegar aos 29 pontos, subir para a 15ª colocação e se afastar da zona de rebaixamento.

Ao fim da partida, o zagueiro Maurício Ramos comemorou e elogiou o técnico Rodrigo Chagas, que assumiu a equipe interinamente após a saída de Eduardo Barroca.

"Primeiro, agradecer a Deus. E dar parabéns para Rodrigo (Chagas, técnico interino), que veio nos ajudar, infelizmente o Barroca foi embora. Mas a equipe hoje teve a reação, soube sofrer e, graças a Deus, saiu com o resultado positivo", disse Maurício.

O próximo duelo do Vitória será contra o Paraná, terça-feira (1º), às 21h30, na Vila Capanema. Como levou o terceiro cartão amarelo, o zagueiro será desfalque, assim como Rafael Carioca, pelo mesmo motivo.