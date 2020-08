Maurício Ramos é vetado e Wallace será titular pela primeira vez

A dupla de zaga do Vitória será diferente no próximo compromisso, contra o Confiança, pela sétima rodada da Série B. Titular da posição, Maurício Ramos foi vetado pelo departamento médico e, desta forma, Wallace estará entre os 11 que começarão a partida. O duelo acontecerá nesta terça-feira (1º), às 21h30, no estádio Batistão.

Wallace fez sua estreia pelo Leão, na atual passagem, no triunfo contra o Paraná por 1x0, sábado passado (29). No confronto, ele entrou, justamente, no lugar de Maurício Ramos, que reclamou de dores no adutor da coxa. Agora, terá sua primeira oportunidade como titular. Ele, porém, não inicia um jogo desde dezembro de 2019 e admite que não está em seu nível ideal.

"Primeiro passo é a questão física. Não estou 100% ainda. Passa também pelo ritmo de jogo, pelo tempo que fiquei sem jogar. Mas a gente vai se adaptando. Os companheiros têm ajudado. Pouco a pouco, a gente vai se adequando. Mas, de todas as dificuldades, acho que os atacantes do Confiança serão a maior dificuldade no jogo", afirmou o jogador.

De olho na adaptação no elenco, Wallace garantiu que não faz questão de escolher o lado que atuará contra o Confiança. "Jogar, estar em campo, é a preferência que eu tenho. Seja na direita ou na esquerda, nunca tive problema. Comecei jogando pela direita, mas tive que me adaptar a jogar pela esquerda, porque alguns companheiros, às vezes, não jogavam para a esquerda. Para mim, não tem nenhum tipo de problema".

Contra o Paraná, o zagueiro teve chance de balançar as redes, ao cabecear após um escanteio. Para ele, esse tipo de jogada é uma carta na manga do Vitória.

"Bruno [Pivetti] treina bastante a bola parada. Temos excelentes batedores. Rafael Carioca, que é excelente cobrador, tem o Carleto também. Espero que, nesse jogo, a gente crie oportunidades e converta. Não fique só na tentativa", comentou.

O Vitória está invicto na Série B, com 10 pontos conquistados em dois triunfos e quatro empates. Está na 8ª colocação e pode até subir ao G4 caso ganhe do Confiança. Segundo Wallace, o rubro-negro irá brigar pelo acesso à elite do futebol.

"A equipe está se encorpando, se enquadrado ao modelo de jogo de Bruno. Aí também tem a questão da personalidade, do comportamento de cada atleta. Mas é notório que todo mundo tem se dedicado, tem dado 110%. Acredito que será esse comportamento até o final da competição para que a gente possa conquistar o acesso", comentou.