Maurício Ramos lamenta derrota e pede foco para próximo jogo

O Vitória sofreu sua primeira derrota no Barradão na atual edição da Série B. Nesta terça-feira (29), o rubro-negro foi superado pelo CSA por 1x0, pela 12ª rodada, e deu adeus à invencibilidade dentro de casa na competição. O único gol da partida foi marcado por Paulo Sérgio, aos 12 minutos do primeiro tempo.

O zagueiro Maurício Ramos, que entrou no início da etapa final, após João Victor sentir dor na região lombar, lamentou o revés. "A gente sabia que tinha que buscar essa vitória em casa. Infelizmente, eles encontraram uma bola e fizeram o gol. O Vitória buscou a vitória a todo o tempo, a virada. Mas não conseguimos", comentou, em entrevista ao canal Premiere.

Com o resultado, o Leão estacionou nos 17 pontos e perdeu a chance de colar ou até figurar no G4. Maurício Ramos, porém, não quer que a equipe gaste tempo lamentando e pediu foco no próximo compromisso, dessa vez como visitante. "Agora, é levantar a cabeça. Sexta-feira tem outro jogo, contra o Operário- lá. Que nós possamos ir fortes e conseguir a vitória lá, como eles conseguiram aqui hoje", falou.

O duelo contra o Operário-PR, válido pela 13ª rodada, está marcado para 19h15 de sexta, no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa, no Paraná. O time paranaense vem de derrota para o Juventude também por 1x0, nesta terça, em Caxias do Sul (RS).