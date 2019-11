Mauro Cezar e Gian Oddi batem boca ao vivo na ESPN

(Foto: Divulgação)

Os comentaristas Mauro Cezar Pereira e Gian Oddi bateram boca ao vivo durante o Linha de Passe, da ESPN, nesta quarta-feira (6), por conta de uma discordância sobre o gol do Palmeiras na vitória por 2 a 1 sobre o Vasco.

Para Gian, Luiz Adriano não cometeu falta no lance do segundo gol, que por isso seria válido. Já Mauro Cezar defendeu que a arbitragem errou ao não marcar falta do atacante na origem da jogada. "A gente só precisa parar de tratar as coisas como certeza. Isso é coisa de torcedor", criticou Gian.

Mauro não gostou do comentário. "Gian, a gente está vendo uma imagem. Você desqualificar uma opinião diferente da sua, dizendo que é de torcedor, então eu sou torcedor? Eu sou torcedor como você é", afirmou. "Não, Mauro, você está vestindo a carapuça. Não foi para você", garantiu Gian.

O colega não aceitou. "Claro que eu estou. Claro que eu estou. Estou e estou te falando. E você está fazendo a mesma coisa, só que do outro lado. Eu sou torcedor como você também é", disse.

Os dois então passaram a falar mais alto, um invandindo a fala do outro, deixando o clima mais quente. "Eu não estou sendo torcedor. Você afirma, eu não estou afirmando", se defendeu Gian. "Eu acho que está. Eu afirmo porque eu tenho coragem", garantiu Mauro.

"Ah, você é o machão, né, Mauro? Você é representante de torcida, você é o machão representando torcida", ironizou Gian. Mauro então quis saber se o colega não frequenta mais estádios. "Você não é representante por quê? Não entra mais no estádio? Está com medo da organizada, por isso? Dá um tempo. Você está apelando", quis saber.

Mauro então afirmou que ambos têm times que torcem. Mauro já declarou ser torcedor do Racing, da Argentina, e do Flamengo. Já Gian, que assume publicamente torcer para a Roma, nunca falou qual seu time no Brasil.

"A questão é a seguinte, Mauro, eu não afirmo nada. E você vem aqui e afirma. Você afirma que o gol estava impedido, você afirma que foi falta. Tem sido assim com lances de arbitragem", criticou Gian. Mauro respondeu que é comentarista e é pago para dar opinião. "Você afirma que é estranho. Você está insinuando...", continuou Gian.

"Eu não estou insinuando nada, não estou insinuando nada. Eu não admito que você fale isso. Não coloque palavra na minha boca. Estou dizendo que é estranho que existam vários erros contra adversários do Palmeiras porque isso começou a acontecer depois da 'chiadeira'. Não estou dizendo que os árbitros entrem com a intenção de prejudicar, mas que podem estar sob pressão de um grande e na dúvida não marcam", afirmou Mauro, citando lances polêmicos que favoreceram o time paulista.

Sem ressentimento

Com a repercussão da cena na internet, a ESPN divulgou um vídeo em que Gian e Mauro aparecem lado a lado garantindo que está tudo bem. "A gente resolveu gravar este vídeo para justamente não ficar parecendo que foi uma coisa mal resolvida. É quem nem discussão de jogo, fica lá dentro do campo. A mesma coisa acontece com o nosso bate-boca de hoje no programa", explicou Mauro Cezar.

"É que o Mauro falou, a gente já discutiu outras vezes, uma outra vez até de maneira muito ríspida. E acho que está muito claro, para a gente pelo menos tanto para mim quanto para o Mauro, que nenhum dos dois guarda rancor. A gente sempre continua conversando e discutindo depois disso, e a coisa vai continuar normal...E não adianta ficar pilhando no Twitter, não, que o máximo que vocês vão conseguir é um block tanto dele, quanto meu", garantiu Gian.