Mayra Cardi chama Arthur Aguiar de 'gigolô': 'Levei o golpe da barriga'

Após descobrir que o ator Arthur Aguiar pretende entrar na Justiça para exigir parte dos lucros de sua empresa, a coach e empresária Mayra Cardi chamou o ex-marido de gigolô.

“Querer receber pelo tempo que destruiu minha vida, me faz ver que levei o golpe da barriga”, acusou a empresária.

Em entrevista para a coluna do jornalista Léo Dias, Mayra afirmou que está chocada com tudo o que está acontecendo desde que terminou o casamento com o pai de sua filha.

“Descobri que me casei com um gigolô. Não está sendo fácil, mas, com certeza, menos dolorido que todo resto que tenho descoberto sobre caráter”, declarou a ex-BBB. “Infelizmente, nada me surpreende mais! Quando conheci o Arthur ele tinha dívidas, as quais paguei todas na primeira semana de namoro. Dei uma vida de príncipe a ele, realizei sonhos, banquei o castelo todo”, afirmou.

Muito criticada por nutricionistas por não ser formanda na área e ter programas de emagrecimento, Mayra declarou que incluiu Arthur em sua empresa quando ele estava desempregado. “Tenho um programa de emagrecimento emocional e outro de inteligência emocional. São 26 certificações em analista comportamental e coach. As minhas empresas são exatamente referentes às minhas formações”, declarou a empresária.

Arthur, no entanto, afirmou que foi decisão dele abrir mão de sua carreira para ajudar a esposa nos negócios. “Teve um momento em que a Mayra virou para mim e falou: ‘Vou fechar [a empresa] o Seca. Não aguento mais. Não quero, não estou com cabeça’. Falei que não fazia o menor sentido fazer isso”, contou o ator.