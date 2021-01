Mayra Cardi testa positivo para coronavírus e diz ser de grupo de risco

A digital influencer Mayra Cardi revelou, através de seu Instagram nesta terça-feira (5), que está com coronavírus. Ela testou positivo após fazer uma viagem.

"Preciso falar De duas notícias ruins", escreveu na legenda de um vídeo compartilhado no Instagram.

"Fiquei pensando aqui todas as formas que eu poderia dar uma notícia ruim para vocês. Não existe uma maneira melhor de dar um a notícia ruim, se não de uma vez, é como pular em um lago bem gelado. Quanto mais rápido melhor", concluiu.

Ela segue dizendo: "Então, eu tenho duas para vocês. Uma é mais leve que inclusive vocês já viram, mas eu preciso explicar. Saiu uma matéria ao meu respeito que eu estou com uma estafa muito grande e eu queria falar sobre isso que foi por isso que eu viajei. Eu tive uma estafa que se chama burn out mummy. Existe uma burn out que é opor excesso de trabalho e compromissos e existe o burn out mummy que é o excesso de estar inteira a todo o momento.(...) Eu prejudiquei a minha saúde emocional e quando eu detectei, que foi através de uma amiga ela me falou 'Mayra você está parecendo que tem sinais de síndrome do burn out. Já ouviu falar?' Essa quantidade de mensagens, WhatsApp, isso não te sufuca?' Você não sai da sua casa para nada... Enfim, fui a fundo e sim, está aí um resultado de uma burn out mummy", revelou.