'Mayra deu sinais de que não estava feliz', lamenta Arthur Aguiar

Arthur Aguiar quebrou o silêncio sobre o fim do casamento com Mayra Cardi. Na tarde deste domingo (3), a influenciadora e ex-BBB anunciou, em vídeo postado no Instagram, o término do relacionamento. Abalado, o ator admitiu que já havia uma crise entre os dois.

"Ela deu sinais de que não estava feliz, mas eu não fui capaz de mudar. Talvez agora, na dor, eu seja capaz de mudar", disse Arthur, em entrevista ao colunista Leo Dias, do UOL. "Este é um momento muito difícil de tristeza e dor. É hora de olhar para dentro".

De acordo com o artista, a conversa que pôs fim à relação aconteceu na última quarta-feira (29). Os dois oficializaram a união em 2017 no civil em uma cerimônia surpresa. Eles têm uma filha, Sophia, de um ano.

"Te amo para sempre, mais diferente. As coisas não acabam, as coisas se transformam, nosso amor continuará sendo amor, mas foi transformado em algo diferente", disse a coach, no Instagram.