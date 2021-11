MC Jotinha é morto a tiros ao tentar separar briga em bar de Duque de Caxias

O cantor de funk Jonathan Games de Araújo, conhecido como MC Jotinha, foi morto a tiros na madrugada desta terça-feira (16), em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Ele tinha somente 17 anos.

Segundo informação do G1RJ, Jotinha foi tentar separar uma briga em um bar quando foi baleado. Ele já estava saindo do local e o pai do funkeiro presenciou o crime.

"Ele estava no forró e eu fui lá chamar ele para casa. Ele me abraçou, disse que me amava e que ia ficar comigo até o último dia da vida dele. Foi quando começou a confusão ao nosso lado, com amigos dele, e ele foi separar", diz o pai, Jones de Araújo.

O pai diz que chegou a tentar ir para cima do responsável pelo tiro, mas foi ameaçado. "Eu fiquei cego com meu filho cheio de sangue na cabeça. Quando eu fui pra cima de quem atirou, ele apontou a arma para atirar também, mas seguraram ele", diz.

Jotinha cantava desde criança e sua música mais conhecida é Poxa Vida Hein Uol, ao lado do MC Roba Cena.

A Polícia Civil investiga o caso.