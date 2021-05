MC Kevin: modelo revela consumo de álcool e drogas antes de queda

Durante seu depoimento, a modelo Bianca Domingues deu detalhes dos últimos momentos de MC Kevin num quarto de hotel na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. De acordo com o G1, a jovem relatou consumo de álcool e maconha pelo cantor antes do acidente.

Bianca também disse ter ouvido que o cantor e os amigos estavam sem dormir. Na noite anterior, eles teriam misturado álcool com 'MD', droga com efeitos estimulantes e alucinógenos.

A jovem, ainda de acordo com o depoimento, disse que conheceu Kevin e cinco amigos na praia.

Ainda no quiosque, antes de irem para o hotel, Bianca viu Kevin e os amigos bebendo gin e whisky, além de fumarem maconha.

Ida ao hotel

Quando deu 17h20, Victor teria dito a modelo que Kevin se interessou nela. O amigo do cantor, no entanto, fez a ressalva que o MC era casado. Bianca também ouviu a promessa de que Kevin lhe daria "um presentinho".

Bianca topou. Já no fatídico quarto 502, ela recebeu a proposta de ficar com Victor também, mas contou ter se negado em um primeiro momento. Kevin, então, teria proposto R$ 1 mil para ela ficar com eles. A modelo respondeu, no entanto, que cobrava R$ 1 mil para cada. O cantor topou.

De início, a modelo ficou com Victor, que tinha camisinha. Jhonatas, um terceiro amigo, também mostrou interesse em ficar com ela, irritando Kevin.

Jhonatas chegou a se esconder no quarto para depois tentar participar da transa quando o 'clima esquentasse', mas foi visto pela modelo e saiu.

Victor, então, teria dito para Kevin “sair fora”, também irritando o funkeiro, que ainda não tinha usufuído do serviço pelo qual pagara.

Queda

De uma hora para outra, Kevin ficou receoso que a esposa, a advogada Deolane Bezerra, flagrasse a traição. Ela estava hospedada no mesmo hotel, no quarto 1302. Neste momento, o MC teria ido até a varanda e chamado Bianca: “Vem cá, bebê, quero ficar com você".

Bianca atendeu o chamado e ao chegar lá se deparou com Kevin encostado no parapeito. Ela teria desviado a atenção, porque havia ingerido álcool e fumado maconha, e que em um segundo momento o cantor já tinha passado a segunda perna sobre o parapeito da sacada.

A modelo conta ainda que viu ele descendo, ficar apoiado só com as mãos na parte mais baixa do parapeito e fazer um movimento como se fosse dar um impulso para acessar o andar de baixo. Porém, em seguida ao impulso, Kevin caiu. Ela gritou para chamarem uma ambulância, Victor saiu correndo do apartamento para ver o que tinha acontecido com o funkeiro.

Bianca conta ainda que ficou cerca de 10 minutos no quarto pegando suas coisas, que desceu do apartamento descalça por nervoso, e que um segurança de Kevin pediu para que ela se retirasse do local e que depois teria ido andando para o hotel onde estava hospedada, também na Barra da Tijuca.