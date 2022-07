MC Loma revela exploração de ex-empresário: 'Fazia show doente'

MC Loma revelou que ela e as Gêmeas Lacração eram exploradas por um antigo empresário no início da carreira. Quando lançaram a música “Envolvimento”, que se tornou um dos grandes hits de 2018 no Brasil, elas faziam shows quase todos os dias, mas recebiam pouco pelo trabalho.

“Descobrimos (que estávamos sendo enganadas) porque fazíamos show todos os dias. As folgas eram só na segunda e olhe lá. Todos os dias a gente fazia show e a gente via que, no final do mês, recebia pouco”, disse em entrevista ao podcast PodDelas.

De acordo com a cantora, as três recebiam aproximadamente R$ 5 mil, mas, na verdade, elas deveriam ganhar, em média, R$ 50 mil.

"A gente se lascava o mês todinho. Eu peguei uma gripe e fazia show doente, as meninas também, e eles estavam nem aí. Tanto que uma vez fiz show dublando porque não conseguia falar", explicou.

Na época, as jovens passaram por várias adversidades nas redes sociais por causa dos haters. “Eles hackearam nosso fã clube. Foi bizarro demais. Na época, a gente viveu um inferno”, afirmou.