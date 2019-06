MC Reaça: antes ele do que ela

Não tô preocupada com o teor das letras que ele compunha nem com o posicionamento ideológico que o autorizava a chamar feministas de "cadelas". Pra mim, Tales Volpi foi só mais um cara e eu, que sempre me compadeço dos suicidas, completo sem medo de errar: ele foi só mais um cara covarde. Tenho zero empatia, não lamento e apenas desejo que faça uma boa viagem até o lugar que lhe está reservado, se há.

(Porém, se deus existe e é mulher, o Reaça se deu mal)

Além disso, quero mesmo é saber como está a moça grávida que ele - treinador de boxe - agrediu. Aquela que ele acreditou estar morta e por isso, covardemente, fugiu da raia ao se suicidar. Sim, tudo simples e direto desse jeito porque já tô velha demais pra encenar bondade diante de gente escrota ou desviar do foco: pra mim, antes ele do que ela.

"Ain, mas você concorda que bandido bom é bandido morto?". Não, criatura. Por mim, seria preso, responderia a processo e tal. Mas foi ele que quis morrer e eu não posso fazer nada. Podendo, faria. Não por solidariedade, nesse caso, confesso. Mas porque acho uma grande sacanagem essa "saída pela direita" que, volta e meia, esses caras cometem. Covardia da pura e ainda (na boa, vamos falar a verdade) um pouco de presepada. Matar e cometer suicídio é reivindicar um pouco de "inocência" para si, é querer estar "entre as vítimas", é desejar ser também "coitado" depois de fazer uma grande merda. Coisa tipicamente masculina, aliás.

"Ain, mas ele estava sofrendo também". Sim, e por que não se matou ANTES de tentar assassinar? Aí, eu acreditaria. Ele diria "fulana, podemos abortar esse feto que produzimos numa relação extraconjugal?", ela responderia "não" e ele seria, em seguida, encontrado morto com a corda no pescoço. Pronto. Assim, eu acreditaria que o cara estava desesperado pela possibilidade de arruinar o casamento e tal. Do jeito que foi, pra mim ele é apenas um agressor covarde, mais um escroto e acho ótimo que ele tenha morrido sem conseguir matar.

Meu amigo teve a irmã assassinada pelo marido, depois de 22 anos de casamento e três filhos. Ela pediu a separação. Ele a matou e depois cometeu suicídio. Da mesma maneira, o marido de Catarina (policial) há dois anos, matou a mulher e o filho, em Salvador. Depois, deu um tiro na cabeça e eu tinha vontade de vomitar todas as vezes em que alguém dizia que ele "sempre foi um cara bacana". Lamento por Catarina, pelo menino de 11 anos, pela irmã do meu amigo. Lamento pelas vítimas e nenhum desses assassinos/suicidas está entre elas.

(Em minha opinião, claro)