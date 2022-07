MC Soffia lança EP produzido por RDD, do Attoxxa; assista clipes

Mc Soffia acaba de lançar "Ilusão", EP que traz duas faixas autorais "Meu BB" e "Piscina do Amor” e seus respectivos videoclipes. A rapper que compõe músicas de empoderamento, traz nesse trabalho, canções que falam de amor e que estão prontas para serem sucesso nas pistas.

Em seus onze anos de carreira, a rapper tem em sua discografia, diversidade de ritmos e melodias. As duas músicas foram gravadas em Salvador com produção musical de RDD, influente artista da cena baiana e que faz parte da banda Attooxxa.

"Sou eclética em relação às minhas músicas, mas a maior referência que tenho, são os ritmos negros, que fazem parte da minha vida, história e cultura". Escrever letras românticas é um desafio, mas estou confiante que as pessoas vão gostar, ouvir, emocionar e dançar muito também.", contou Mc Soffia.

As canções chegam acompanhadas de clipes, que foram produzidos pela Dignos Filme em São Paulo e gravados no mesmo dia em locações diferentes. O entusiasmo e a disposição para fazer um ótimo trabalho estiveram presentes o tempo todo, inclusive com a rapper fortalecendo no processo de criação.

A capa tem produção de Caio Romero que traz uma proposta futurista e inovadora.

"Para ensaio fotográfico do EP "Ilusão" de Mc Soffia, criamos o conceito valorizando essa nova fase da cantora, de uma grande menina se tornando uma grande mulher. Fizemos o ensaio no fundo azul que produz segurança, compreensão, simbolizando criatividade, juventude e alegria. Deixamos ela em destaque como uma Deusa, valorizando sua pessoa. " Afirma Rodolfo Magalhães, fotógrafo.