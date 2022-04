McDonald's admite que linha McPicanha pode não ser composto de picanha

O McDonald's, reconhecido como a cadeia de restaurantes mais lucrativa da história, admitiu nesta terça-feira, 27, que os sanduíches da linha McPicanha, vendidos nas propagandas como sendo feitos com hambúrgueres de carne de picanha, podem ter sido produzidos com carnes destinadas à sanduíches da linha Tasty.

A empresa diz lamentar que as peças publicitárias ao redor do produto possam ter confundido os consumidores, e afirma que o recheio dos sanduíches vendidos é produzido com cortes variados de carne bovina.

Quem primeiro percebeu a discrepância entre o produto anunciado e o que é vendido nas franquias do McDonald's foi o administrador da página do Instagram "Coma Com os Olhos", que faz resenhas de alimentos. O perfil anunciou que levaria o caso, que considerou propaganda enganosa, até agências regulatórias, como o Procon (Serviço de Proteção ao Consumidor) e o Conar (Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária).

A denúncia do consumidor foi feita a partir da descoberta que a carne que deveria estar sendo servida nos McPicanhas, conhecida como "carne pic", foi descontinuada pela empresa, que pode ter orientado os funcionários a produzir os sanduíches com a carne de outro produto, cujo hambúrguer é conhecido como "carne 3.1".

Na legenda da sua postagem no Instagram, a página "Coma Com os Olhos" escreveu: "Outro ponto desse lançamento é que a campanha de venda desses novos hambúrgueres é válida apenas para maiores de 12 anos. Ou seja, se você, ou seu filho(a), tiver 11 anos ou menos, ele não é elegível a compra do produto. Qual o problema para o consumo dessa faixa etária?"



McPicanha: Como a empresa respondeu?

A rede esclarece que a plataforma recém-lançada denominada "Novos McPicanha" tem esse nome justamente para proporcionar uma nova experiência ao consumidor, ao oferecer sanduíches inéditos desenvolvidos com um sabor mais acentuado de churrasco.

Para isso, os lançamentos trazem a novidade do exclusivo molho sabor picanha (com aroma natural de picanha), uma nova apresentação e um hambúrguer diferente em composição e em tamanho (100% carne bovina, produzido com um blend de cortes selecionados e no maior tamanho oferecido pela rede atualmente).

Lamentamos que a comunicação criada sobre os novos produtos possa ter gerado dúvidas e informamos que haverá novas peças destacando a composição dos sanduíches de maneira mais clara.

O texto foi publicado originalmente em O Povo.