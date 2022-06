McDonald's é multado após servir refrigerante com lagartixa na Índia

Uma lanchonete, pertencente à franquia de fast-food McDonald's, foi multada após um cliente encontrar uma lagartixa morta em seu copo de refrigerante. O caso aconteceu na Índia, em maio deste ano.

O cliente, Bhargav Joshi, utilizou suas redes sociais para denunciar o incidente. Segundo ele, ao encontrar o animal e reclamar ao estabelecimento, o gerente riu da situação e apenas se ofereceu em devolver o valor gasto na refeição.

"O gerente da área riu da reclamação e nos disse que verificaria as câmeras de segurança. Entretanto, ele não voltou e continuaram a atender outros pedidos. Quando os pressionamos a agir, eles se ofereceram para devolver o valor da conta", declarou Bhargav Joshi para a agência de notícias ANI. O dinheiro gasto no lanche valia o equivalente a R$ 19.

Caso da lagartixa morta em refrigerante do McDonald's viralizou

O cliente realizou uma série de postagens em seu perfil no Twitter denunciando o ocorrido, que viralizaram. Com a repercussão, na semana passada, a filial do McDonald's foi multada, com o valor equivalente a R$ 6.300. O estabelecimento ainda foi fechado para higienização e e, por três meses, passará por inspeções regulares.

McDonald's investiga o caso

Segundo o site india.com, a direção do McDonald's garantiu que está investigando o caso. A rede ainda declarou estar comprometida com a qualidade dos lanches e higiene das instalações.