McDonald's oferece curso online para pequenos negócios

A Arcos Dorados, maior franquia independente do McDonald's no mundo, realiza entre os dias 18 e 20 de maio uma nova edição do curso Desenvolvimento Sustentável em Foco. Devido à grande procura pelo conteúdo, que inicialmente foi dedicado a micro e pequenos negócios do setor de alimentação, a companhia decidiu ampliar o público atendido e abrir a participação para todos os interessados.

Universidade do Hamburguer (Foto: Divulgação)

Com inscrições gratuitas, a iniciativa faz parte da estratégia da Arcos Dorados de compartilhar conhecimentos para o bem da sociedade. A nova turma, que contará com aulas ministradas online, está com as inscrições abertas, pelo site https://trilhas.info/ds-em-foco.

Ao longo dos três dias, serão apresentados temas como Gestão de Resíduos em tempos de COVID-19, Desperdício de Alimento, Economia Circular, Diversidade & Inclusão, entre outros, somando uma carga horária total de 9 horas. Este é o maior programa corporativo de educação para o desenvolvimento sustentável do Brasil. Desde março, foram mais de quatro mil inscrições, com participantes provenientes de 250 cidades e de 10 países.

Além de se beneficiarem do conteúdo apresentado, os inscritos receberão pontos na plataforma Gooders, que oferece vantagens para aqueles que buscam empreender de forma consciente, fazendo o bem e gerando um impacto social positivo. Os pontos poderão ser trocados por descontos ou experiências, por meio do site https://app.gooders.com.br.

Apoio a micro e pequenos empreendedores

O McDonald’s decidiu apoiar micro e pequenas empresas no Brasil, acreditando na união de forças para que o país possa superar esse momento causado pela covid-19. Além do tema Desenvolvimento Sustentável, os cursos voltados a empreendedores e profissionais do setor de alimentação também contam com os módulos Segurança Alimentar e Higiene, que estão disponíveis online para acompanhamento de novos interessados, na plataforma https://trilhas.info. Essas são esferas fundamentais para garantir medidas de prevenção de contaminação por microrganismos, incluindo o novo coronavírus.

Além de sua reconhecida atuação no setor de alimentação, atendendo os mais rigorosos protocolos de segurança do alimento, a Arcos Dorados também busca ressaltar a importância da educação. No Brasil, a companhia conta com um centro de formação, batizado de Hamburger University, que serviu como base para a iniciativa. A empresa investe por ano cerca de 40 milhões de reais em treinamento, contando com estratégias educacionais de ponta.

Medidas para segurança de seus colaboradores

Tendo como prioridade proteger a saúde e bem-estar de seus colaboradores e clientes, a companhia implementou um comitê focado especialmente em monitorar e agir em torno de diversos assuntos relacionados ao tema.

A empresa estabeleceu um protocolo especial de operação, que prioriza os serviços de Delivery e Drive-Thru e estabelece o uso de máscaras e luvas por funcionários que têm contato direto com os clientes, instalação de barreiras acrílicas para proteção física dos atendentes, demarcação de áreas de distanciamento social nos restaurantes onde é possível fazer pedidos para viagem e ampliação do número de dispensers de álcool em gel, além do reforço dos protocolos de higiene da rede, como aumento na frequência da limpeza de equipamentos e superfícies, entre outras ações.

Entre os cuidados especiais para o serviço de Delivery, está a disponibilização de produtos para higienização das bolsas dos entregadores e lavagem de mãos, além do reforço no cuidado com o condicionamento de produtos.

Entre as iniciativas implementadas pela empresa desde o início da pandemia, estão o home office ou licença remunerada para seus colaboradores que pertencem ao grupo de risco, em todos os setores, inclusive restaurantes, e a recomendação de trabalho remoto para todos os funcionários da sede administrativa da companhia.