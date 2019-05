'Me divirto', diz Paula Fernandes sobre memes e críticas a 'Juntos'

A versão de "Shallow" de Paula Fernandes foi um dos assuntos mais comentados na internet brasileira nesta sexta-feira (17). Com o refrão "juntos e shallow now", misturando português e inglês, a canção deu origem a vários memes e críticas. Paula canta com Luan Santana a música que originalmente fez sucesso nas vozes de Lady Gaga e Bradley Cooper, como parte da trilha sonora de "Nasce uma Estrela".

Paula disse que está "se divertindo" com a repercussão da música, que ainda nem foi lançada - o trecho publicado tem menos de um minuto. O lançamento oficial é no domingo (19). "Confesso que estou me divertindo muito com esses memes (risos). A ideia da letra é celebrar a canção original junto com a minha versão, e não tradução. Por isso a mistura dos idiomas. Também entendo que o "Shallow" é a parte que os brasileiros mais sabem cantar da música original, e acreditei que mantendo essa palavra os fãs brasileiros se sentiriam mais à vontade para cantar a música", explicou ela ao blog de Leo Dias: "Estou muito feliz por tudo que está acontecendo e "Juntos e Shallow Now"".

Ouça o trecho divulgado: