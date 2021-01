MEC divulga lista de aprovados na 1ª chamada do Prouni 2021

O Ministério da Educação (MEC) divulgou nesta terça-feira (19), a relação dos candidatos aprovados na primeira chamada do Programa Universidade para Todos (Prouni) de 2021. Os resultados estão disponíveis no site do programa, que pode ser acessado clicando aqui.

Os selecionados terão até o dia 27 de janeiro para atestar as informações prestadas na inscrição. O resultado da segunda chamada será divulgado em 1º de fevereiro.

Em 2021, o programa oferece bolsas para 13.117 cursos em 1.031 instituições de ensino, localizadas em todos os estados e no Distrito Federal. No total, mais de 162 mil bolsas estão sendo ofertadas nesta edição do Prouni.

Os candidatos não convocados nas duas primeiras chamadas devem manifestar interesse em continuar no processo seletivo entre os dias 18 e 19 de fevereiro. A lista de espera estará disponível para consulta em 22 de fevereiro.