MEC homologa o Novo Ensino Médio

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) foi homologada e até junho de 2019 deverão ser estruturados os currículos que integrarão o Novo Ensino Médio. De acordo com o Ministério da Educação (MEC), as novas turmas serão formadas em 2022, mas a aplicação do Novo Ensino Médio deve ocorrer a partir do início do ano letivo de 2020.

A reforma do Ensino Médio prevê o ensino de quatro áreas do conhecimento: linguagens, matemática, ciências da natureza e ciências humanas. Apenas português e matemática serão ensinados em todos os anos. A carga horária total é de 3.000 horas: 1,8 mil para conteúdo da base e 1,2 mil para os itinerários formativos, que visam o aprofundamento das áreas do conhecimento além da formação técnica e profissional dos estudantes.

Até a implementação das mudanças, haverá consultas públicas regionais nos estados, promovidas pelo Conselho Nacional de Educação, e aprovação das mudanças pelas secretarias estaduais de educação.

A aprovação da BNCC do Ensino Médio foi anunciada na última sexta-feira (14), quando o MEC informou a liberação de R$ 58 milhões ao Distrito Federal e aos estados para a implementação da respectiva etapa. A verba foi destinada através do Programa de Apoio à Implementação da Base Nacional Comum Curricular (ProBNCC) do Ensino Médio.

Saiba mais: BNCC do ensino médio é aprovada e segue para o MEC

O que são os Itinerários Formativos?

Segundo o MEC, os itinerários formativos “são o conjunto de disciplinas, projetos, oficinas, núcleos de estudo, entre outras situações de trabalho, que os estudantes poderão escolher no ensino médio”.

Os itinerários estarão organizados nos eixos de investigação científica, processos criativos, mediação e intervenção sociocultural e empreendedorismo. Embora a escolha seja do estudante, a oferta será definida de forma autônoma pelas redes de ensino.

BNCC da Educação Básica

O documento será incorporado à BNCC dos níveis infantil e fundamental que, juntas, formam a BNCC da educação básica. Estão previstas a implementação da Política Nacional de Formação de Professores e a revisão do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), do Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD) e do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (Saeb).