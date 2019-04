MEC quer descentralizar investimento em faculdades de ciências humanas, diz Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro afirmou, nesta sexta-feira (26), que o Ministério da Educação estuda descentralizar os investimentos em faculdades de ciências humanas. O objetivo, segundo a postagem dele no Twitter, é focar em áreas que "gerem retorno imediato ao contribuinte".

O Ministro da Educação @abrahamWeinT estuda descentralizar investimento em faculdades de filosofia e sociologia (humanas). Alunos já matriculados não serão afetados. O objetivo é focar em áreas que gerem retorno imediato ao contribuinte, como: veterinária, engenharia e medicina. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) 26 de abril de 2019

Para o presidente, é preciso "respeitar o dinheiro do contribuinte". "A função do governo é respeitar o dinheiro do contribuinte, ensinando para os jovens a leitura, escrita e a fazer conta e depois um ofício que gere renda para a pessoa e bem-estar para a família, que melhore a sociedade em sua volta", escreveu.