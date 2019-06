Médica cai em golpe no WhatsApp e recebe 'conselho' de bandido

Uma médica de 38 anos caiu em um golpe aplicado pelo Whatsapp. O caso aconteceu em Santos, litoral paulista, esta semana. Tudo começou quando Marcela Voris recebeu uma mensagem que supostamente seria de uma amiga pedindo dinheiro. Ela transferiu R$ 1.500 e horas depois descobriu que a conta da amiga no aplicativo de mensagens havia sido clonada.

Foi a própria amiga, Juliana Ribeiro Stivaletti que percebeu que sua conta havia sido clonada. Marcela foi apenas uma entre os mais de 20 contatos que receberam mensagens com o mesmo pedido de ajuda. Ao perceber o problema. ela entrou em contato com o suporte do Whatsapp, e imediatamente começou a divulgar em suas próprias redes sociais que havia sido clonada.

Quando Marcela viu a mensagem, já era tarde. A transferência de R$ 1.500 para uma agência bancária de Fortaleza, no Ceará, já tinha sido efetuada. "Ele [golpista] veio com essa história de que precisava de uma ajuda. Falou que precisava fazer um depósito para alguém, no valor de R$ 3 mil. Depois disse que já tinha conseguido R$ 1.500", contou Marcela em entrevista ao G1.

Ela lembra que em nenhum momento recebeu mensagem de áudio, apenas texto. No mesmo dia, à noite, o golpista continuou se passando por Juliana e agradeceu a transferência. Ela contou que já sabia que tinha sido enganada e o golpista ainda tentou lhe dar uma lição de moral.

"Ele [golpista] disse: 'Parabéns, você é uma ótima amiga. Me perdoe, mas você tem que aprender a dizer não'. E eu respondi que 'sim, fica a lição'".

Até o último domingo (2), Juliana continuava recebendo mensagens de amigos afirmando que alguém tinha entrado em contato se passando por ela. Dessa vez, de um número diferente, porém, com a foto dela.