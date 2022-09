Médico do Bahia detalha situação de atletas no DM; veja quem pode voltar

Se depender do departamento médico do Bahia, o tricolor pode ter o retorno de pelo menos mais uma peça para a reta final da Série B. Nesta sexta-feira (16), o médico do tricolor, Rodrigo Daniel, detalhou as situações dos jogadores que estão em tratamento.

Atualmente, Matheus Bahia, Luiz Otávio e Danilo Fernandes estão em recuperação de lesões. Desses, Luiz Otávio é quem está mais perto do retorno. O zagueiro iniciou a transição para o campo e na próxima semana deve se juntar aos companheiros.

"Luiz Otávio sofreu um estiramento de grau dois da musculatura posterior da coxa esquerda. Ele já está assintomático, está na transição no campo com o professor Roberto Nascimento e a expectativa é de que no início da semana ele seja entregue ao grupo", explicou Rodrigo Daniel.

Por outro lado, Matheus Bahia e Danilo Fernandes vão ficar um bom tempo sem atuar. A dupla só voltará a entrar em campo em 2023. O goleiro passou por cirurgia no joelho e o tempo de recuperação é de oito meses.

"Danilo foi submetido a uma artroscopia no joelho direito para a reconstrução do ligamento cruzado anterior na última terça-feira. A cirurgia foi bem sucedida. Ele iniciou a fisioterapia hoje e a previsão de retorno é de oito meses", disse o médico.

"Matheus Bahia sofreu uma avulsão do tendão adutor longo direito da coxa. Ele tem 19 dias de evolução, ele está na fisioterapia ainda, na primeira parte da evolução. Temos a previsão entre dois e três meses de retorno. Vamos ter uma ideia melhor a partir da sua evolução", completou.