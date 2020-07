Médico é flagrado dirigindo Corolla roubado e com placa clonada em Paulo Afonso

Um médico de 35 anos foi preso na tarde desta sexta-feira (31), na cidade de Paulo Afonso, após ser flagrado dirigindo um Corolla roubado e com placa clonada. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o homem estava com mais uma pessoa no veículo quando foi foi abordado no KM 01 da BR-110, por suspeita de roubo e uso de documento falso.

Após solicitarem os documentos do veículo e do condutor, os agentes federais constataram que a Carteira Nacional de Habilitação do médico apresentava indícios de falsificação. Além disso, o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) continha informações diferentes dos documentos que são emitidos pelo órgão de trânsito.

Após apuração, a Polícia Rodoviária Federal descobriu que tratava-se de um Corolla roubado em Salvador, em janeiro de 2017. O carro estava com uma placa clonada, com dados de um veículo da mesma marca e modelo, para tentar ‘burlar’ fiscalizações da polícia.

Após o flagrante, motorista e passageiro foram encaminhados juntamente a documentação apreendida e o veículo à Delegacia de Paulo Afonso, para os procedimentos legais.