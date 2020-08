Médico explica situação de Gilberto e diz que atacante evolui bem

Fora de ação desde o dia 22 de julho, quando sofreu uma torção no joelho durante a partida entre Bahia e Náutico, pela Copa do Nordeste, o atacante Gilberto segue em recuperação na Cidade Tricolor.

Na tarde desta sexta-feira (7), o médico do tricolor, Rodrigo Daniel, detalhou a situação do atacante. Segundo ele, Gilberto vem se recuperando bem do estiramento no ligamento e na próxima semana deve iniciar atividades mais intensas no campo.

"Gilberto teve uma entorse no joelho esquerdo, está muito bem, evoluindo sem dor na academia. Um ligamento que tem um potencial muito bom de cicatrizar e provavelmente semana que vem a gente repete a ressonância e ele vai para o campo", disse Rodrigo Daniel.

"Ele já não apresenta mais edema no local da lesão, a ressonância vai mostrar que não há mais edema e a gente consegue iniciar os trabalhos mais forte", continuou ele.

Além de Gilberto, o médico tricolor atualizou também a situação do atacante Thiago. Promovido das categorias de base durante a pausa por conta da pandemia do novo coronavírus, o jogador se machucou e ainda não estreou pelo time principal.

"Thiago sofreu uma lesão no tendão adutor esquerdo, grau dois, uma lesão grande, ruptura de grande parte das fibras do tendão. Optamos por um tratamento conservador também, mas é uma recuperação mais lenta", disse ele.

Ainda sem os dois atacantes, o Bahia tem compromisso importante neste sábado. Às 16h30, o tricolor pega o Atlético de Alagoinhas, no segundo jogo da final do Baianão, e precisa vencer para ser tricampeão estadual.

A estreia do Bahia no Brasileirão será na quarta-feira (12), quando recebe o Coritiba, às 20h30, também no estádio de Pituaçu.