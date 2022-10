Médico fala sobre condição de Matheus Bahia e projeta seu retorno

Parte da torcida tricolor esperava o retorno do lateral Matheus Bahia pelo menos para o banco de reservas na partida diante do Vila Nova no sábado (22), na Fonte Nova. Lesionado desde o fim de agosto, Matheus Bahia não foi relacionado para o duelo que terminou no empate em 1x1 e segue com as expectativa de voltar a ser relacionado contra o Guarani, na sexta-feira (28), jogo que pode garantir o acesso do Bahia para a Série A do Campeonato Brasileiro.

Rafael Garcia, médico do clube, explicou a atual condição do jogador e afirmou que a decisão de deixá-lo de fora da partida contra o Vila Nova foi tomada em conjunto entre a equipe médica e a comissão técnica.

"Como todo mundo sabe, Matheus teve uma lesão de grau três, uma ruptura completa do adutor. A gente vem monitorando essa lesão e a recuperação dele, tanto que com 30 dias de lesão a gente fez uma avaliação e viu que o processo não estava totalmente cicatrizado. E no mesmo momento que ele está na fisioterapia, a gente está evoluindo o condicionamento físico dele, a parte muscular. Nesse processo de transição ele ainda sente um pouco de fraqueza na hora de evoluir, então ainda não estamos totalmente confortáveis de liberar ele. Matheus já está treinando com o grupo, mas ele ainda não consegue fazer o volume completo de todos os atletas", explicou o médico.

O técnico Eduardo Barroca firmou que foi necessário dar "um passo atrás" para garantir a boa recuperação do jogador: "No início da semana tinha um uma previsão do Matheus Bahia treinar normalmente, e no primeiro treinamento que eu fiz com ele na semana ele sentiu um desconforto e não conseguiu concluir o trabalho. Então ele deu um passinho para trás, continuou fazendo o treinamento de maneira parcial e fechou a semana com uma boa expectativa de na próxima semana ter a evolução dele. Acredito que se tudo correr bem ele pode estar apto a todos os treinamentos durante essa semana".

Diante do Vila, Luiz Henrique foi novamente titular, mas foi substituído pelo atacante Copete, que foi improvisado para atuar como lateral. Barroca falou sobre a troca durante a entrevista coletiva pós jogo e esclareceu que a escolha da substituição se deu mais pelo cartão amarelo que Luiz Henrique havia tomado ainda no primeiro tempo.

"O jogo foi muito em cima dele no primeiro tempo, Luiz chegou bem no ataque, mas ele tomou um cartão muito cedo. E quando o jogo se desenhou após o primeiro gol do Vila, naturalmente a gente ia se lançar ao ataque e o jogo ia ficar aberto para contra-ataque. Então me preocupou muito a questão do cartão dele. A ideia de trocá-lo tem muito mais a ver com o cartão do que com performance. Acho que o Luiz fez uma boa partida enquanto esteve em campo", finalizou.