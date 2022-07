Médico morre durante plantão em hospital no interior da Bahia

Um médico morreu durante o plantão no Hospital Municipal de Brotas de Macaúbas, no sudoeste da Bahia. Heitor Oliveira morreu nesse domingo (17).

A causa da morte do médico não foi divulgada. Em nota, a prefeitura de Brotas de Macaúbas lamentou a perda do médico. "Que Deus conforte a família e lhe dê o descanso eterno. Obrigada doutor pelo seu trabalho em prol do nosso povo". A causa da morte não foi divulgada.

Heitor era natural de Paramirim. A prefeitura da cidade também divulgou nota sobre a morte. "Recebemos com pesar a notícia do falecimento do filho desta terra, dr. Heitor Oliveira. Que a esperança da eternidade seja consolo para a família e amigos".