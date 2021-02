Médico Paulo Hilarião morre em Salvador 17 dias depois da esposa

Morreu, nesta quinta-feira (11), aos 72 anos, o médico oftalmologista Paulo Hilarião, vítima de complicações da Covid-19.

Natural de Senhor do Bonfim, no centro norte baiano, ele estava internado desde novembro do ano passado no Hospital Cárdio Pulmonar, em Salvador.

A esposa do médico, Rita Hilarião, faleceu no dia 25 de janeiro, também em decorrência da Covid-19.

Paulo Hilarião deixa um grande legado em Senhor do Bonfim, onde construiu um hospital e maternidade que leva o seu nome.

Além de médico, era também músico e amante da cultura.

O prefeito de Bonfim, Laércio Júnior, lamentou o ocorrido e se solidarizou com familiares e amigos de Hilarião. Muito triste tudo isso.

