Médicos baianos participam de maratona internacional de cirurgias com robôs

Médicos de todo o Brasil participaram de uma maratona de cirurgias feitas por robôs no tratamento contra o câncer neste sábado, 22/10. O evento de robótica, foi promovido pelo Imaturo Falke, do Paraná.

Cirurgiões de dez estados brasileiros foram convidados, além de especialistas do Chile e dos EUA. O coordenador do Instituto Baiano de Cirurgia Robótica (IBCR), Nilo Jorge Leão, lidera equipe de urologia baiana, única representante representante do estado. Outros dois integrantes do IBCR participam do time: o cirurgião ginecológico, Marcos Travessa, e o coloproctologista, Ramon Mendes. Juntos eles realizaram, na sexta-feira, 21/10, uma cirurgia para o tratamento da endometriose.

As cirurgias com a plataforma robótica, foram transmitidas simultaneamente pela internet para mais de oito mil médicos, do Brasil, EUA e Chile. Enquanto os profissionais faziam os procedimentos no hospital, especialistas comentavam cada movimento do robô. A equipe chefiada por Nilo Jorge contou com a participação do urologista Leonardo Calazans e da instrumentadora Daniela Vieira, numa nefrectomia para o tratamento de câncer de rim. O procedimento aconteceu no Hospital Mater Dei, do qual Nilo Jorge é coordenador do serviço de urologia.

Para o urologista que coordena o Núcleo de Uro-Oncologia do Hospital Santo Antônio (Obras Sociais Irmã Dulce) participar desse evento foi uma oportunidade única. “Foi a primeira vez que pude realizar uma cirurgia, ao vivo, com transmissão internacional com um potencial de alcance para 8 mil médicos, de todo o mundo, com o canal aberto no YouTube. Foi extremamente gratificante saber que eu posso colocar a Bahia no nível de grandes centros mundiais. Nós realizamos uma cirurgia para tratamento de um câncer renal de altíssima complexidade, dispondo de toda a tecnologia existente no mundo para realizar esse tipo de procedimento, como o uso de Firefly, indocianina verde, ultrassom intra-corpóreo. Aqui na Bahia, nós exercemos uma medicina com o mesmo primor que renomados centros nacionais e internacionais, como o Albert Einstein e hospitais de New York. Sem falar da minha satisfação de poder ajudar a minha paciente com um tratamento diferenciado e curativo, com grandes chances de cura e perspectiva de alta hospitalar em 24 horas para retornar às suas atividades habituais”, ressalta Nilo Jorge.

O cirurgião, também chefe do serviço de urologia do Hospital Municipal de Salvador, foi o responsável pela primeira cirurgia pediátrica assistida por robô na Bahia e já acumula mais quase 700 cirurgias robóticas realizadas sendo uma das maiores experiências do país.