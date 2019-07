Médicos vão avaliar em assembleia se retomam consultas após acordo com o Planserv

Pelo menos um dos impasses que motivaram a decisão dos médicos de só realizar procedimentos de urgência e emergência para os segurados do Planserv - e, posteriormente, suspender até as consultas - parece ter sido resolvido durante uma reunião realizada nesta quarta-feira (17) à tarde, no Ministério Público da Bahia (MP-BA), em Nazaré.

De acordo com o conselheiro e coordenador da Comissão de Honorários Médicos do Cremeb, Luciano Ferreira, o Planserv concordou em pagar os honorários direto às cooperativas, sem a intermediação dos hospitais.

A queixa da categoria é que alguns estabelecimentos retinham um percentual dos pagamentos e outros chegavam a atrasar por meses o repasse. “Temos médicos que fizeram cirurgias em outubro e ainda estão sem receber”, informou. Os médicos planejam uma assembleia na segunda-feira para decidir se retomam as consultas após o acordo.

Como a categoria e o Planserv continuam com um impasse com relação às tabelas de pagamento, outra reunião foi agendada para 19 de agosto: “Com certeza isso tem um impacto na saúde do paciente. A saúde do paciente não tem preço. É isso que precisa ser repensado”.

Ainda segundo ele, a cooperativa que reúne coloproctologistas, cirurgiões- gerais, do aparelho digestivo e oncológico conta com 190 médicos. Dos 121 pacientes do Planserv que foram atendidos por médicos da cooperativa este ano, só 29 cirurgias foram realizadas.