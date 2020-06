Medidas de emergência no Extremo-Sul da Bahia e em Itinga

Não são só determinados bairros de Salvador que necessitam de medidas restritivas mais enérgicas por conta do avanço do coronavírus. Cidades do Extremo-Sul da Bahia, um dos mais graves e iniciais do país, e o bairro de Itinga, densamente ocupado por uma população de baixa renda, enfrentam problemas sérios e os governantes resolveram tomar uma atitude mais enérgica. Saiba mais nesse episódio. Ouça:

