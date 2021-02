As praias de Salvador serão novamente fechadas. O isolamento da Orla vai acontecer a partir de quarta-feira (24). Os clubes sociais da cidade também serão fechados no mesmo dia. As medidas têm duração de 7 dias, inicialmente.

As medidas foram anunciadas pelo prefeito Bruno Reis, durante entrevista coletiva nesta segunda-feira (22). Além do fechamento de praias e clubes, todos os campos e quadras devem estar fechados em Salvador a partir dessa terça (23).

Esta nota está em atualização.