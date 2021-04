Medidas restritivas são prorrogadas e praias continuam fechadas em Salvador

Não tem praia aberta em Salvador. Pelo menos, até a próxima semana. Em coletiva virtual, nesta sexta-feira (16), o prefeito Bruno Reis comunicou a prorrogação das medidas restritivas em vigor na capital baiana. Reis afirmou que, mesmo com baixa pressão nas UPA's, taxa de ocupação de leitos de UTI impede mais flexibilizaçōes.

"Nós estamos com 79% de ocupação dos leitos de UTI na cidade, é um número alto. Então, mesmo com a menor pressão nas UPA's, as medidas restritivas permanecem e as praias, por exemplo, não serão reabertas na próxima semana", disse.

O prefeito lembrou também que a cidade está na fase vermelha de reabertura das atividades não essenciais e voltou a falar dos critérios para que a cidade chegue na fase amarela, que exige, no máximo, 75% de ocupação dos leitos e que liberaria outras atividades de maneira escalonada e deixaria o toque de recolher às 23h.

"Estávamos na fase roxa e estamos hoje na fase vermelha. Para ir para fase amarela, que permite outras flexibilizaçōes, dependemos não só da ocupação da UTI, mas sim também do nosso processo de vacinação para realizar um retorno seguro. Esses critérios são muito claros para nós", explicou.

Cestas básicas

Durante a coletiva, o prefeito também anunciou uma ação social da prefeitura que vai beneficiar permissionários e baianas de acarajé que atuam nas praias de Salvador. Os detalhes foram apresentados pelo próprio prefeito, que informou a distribuição de cestas básicas para estes trabalhadores.

"Hoje, iniciamos uma ação para quem trabalha nas praias. Um público muito atingido pelas restrições quanto as praias. Estamos distribuindo uma cesta básica para cada permissionário que trabalha nas praias, em especial para barraqueiros e baianas de acarajé. Um esforço a mais da Prefeitura que vai atingir 850 famílias e garantir o sustento desses trabalhadores", informou.

Outros públicos

Também haverá, novamente, concessão de alimentos para pessoas cadastradas no CadÚnico e que não recebem qualquer benefício neste momento. Além disso, prossegue a terceira etapa da distribuição das cestas para alunos da rede municipal. A distribuição de cestas básicas para pessoas em situação de extrema pobreza, com apoio logístico do Exército, volta acontercer porque há cerca de 23 mil pessoas na cidade que não estão recebendo o Bolsa Família ou que recebem apenas até R$100 através do benefício.

Na primeira semana, a distribuição acontecerá em cinco Prefeituras-Bairro e, na semana seguinte, nas outras cinco, sempre de terça a quinta. Os beneficiários serão avisados através de telefone e SMS. Não serão contempladas famílias que já recebem cestas pela rede municipal de ensino ou outro tipo de benefício.

Alunos

Salvador já realiza a terceira etapa de distribuição de cestas básicas para alunos da rede municipal de ensino. Em 2021, já foram entregues 326 mil cestas básicas, de um total de 4,8 mil toneladas de alimentos. Com a atual etapa, os números subirão para 489 mil cestas básicas, totalizando 7,2 mil toneladas de alimentos.

Até hoje (16), a entrega está sendo feita nas escolas das Gerências Regionais de Educação (GREs) de Itapuã, Cajazeiras e Subúrbio I. Na próxima semana (19 a 23), será a vez das unidades das GREs Cabula, instituições conveniadas e integrantes do Pé na Escola.

*sob supervisão da chefe de reportagem Perla Ribeiro