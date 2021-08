Medo de Leão, data do evento-teste e Mandetta em Salvador

O governador Rui Costa tem confessado a aliados próximos que vai ser obrigado a ficar no governo até o último dia para não ter nenhum tipo de surpresa, inclusive com seu vice João Leão (PP). A cúpula do PP sonha que Rui renuncie para que Leão assuma o governo de abril até dezembro e feche com chave de ouro sua carreira política. Rui, contudo, teria até confessado temer uma traição do Bonitão. “Se ele sentar na cadeira não vai querer mais sair e arriscar ser candidato a governador”, tem dito Rui a interlocutores.

Condicionante

O senador Jaques Wagner tem andado encucado com a possibilidade de Rui Costa deixar o governo para ser candidato ao Senado. Numa roda de conversa nesta semana, o senador chegou a dizer que só será candidato a governador se Rui permanecer no governo até o final, como o próprio Wager fez quando deixou o Palácio de Ondina em 2014. Ele entende que Rui deve esperar, como ele fez. E se o Correria ameaçar desobedecer, Wagner já disse que nega a legenda do PT. A queda de braço promete.

Generais de pijama



A nomeação do deputado Rodrigo Maia para integrar o secretariado do governo de João Doria (PSDB) em São Paulo rendeu. Há quem diga que o governo Doria se transformou num verdadeiro INSS. Primeiro, com o ex-deputado Antônio Imbassahy, que perdeu a reeleição em 2018 e foi colocado por Doria em uma secretaria que ninguém sabe exatamente o que faz. Agora com Rodrigo Maia, que sofre com desgaste e rejeição, e foi alocado pelo governador paulista. Quase um clube dos aposentados.

Visita

O ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta (Democratas), desembarca no próximo mês na Bahia. Pretende visitar Salvador e algumas cidades do interior, como Feira de Santana. Em conversa com a coluna, Mandetta, que é pré-candidato à Presidência da República, contou que a viagem deve ocorrer nos dias 09 e 10 de setembro. “Vamos organizar com bastante carinho, porque, além da Bahia, eu tenho que ir à Paraíba e depois para Pernambuco. Vamos dar uma andada boa”, revelou. Pé no jato!

Planejamento

A passagem de Mandetta pela capital baiana irá incluir uma visita às Obras Sociais Irmã Dulce. Ele também participará de reuniões para discutir os indicadores de saúde da Boa Terra. Durante a semana, em live, o ex-ministro criticou Jair Bolsonaro, a quem chama de “chefe ausente” e pediu cautela a quem já pretende voltar à vida normal, como se estivéssemos livres da Covid-19.

Bola fora

No afã de acertar sempre, e de acertar primeiro, tem gente que acaba dando uns furos – mas no mau sentido, infelizmente. Foi o que aconteceu, essa semana, com a ampla divulgação do evento-teste em Salvador. Ao contrário do que foi noticiado pela imprensa, o evento não será realizado no dia 26. Nos próximos dias, Bruno Reis fará o anúncio oficial com a confirmação da data.

Bico fino

O famoso restaurante parisiense La Tour d´Argent irá realizar, em setembro, uma venda especial dos melhores vinhos de sua gigantesca adega para renovar o estoque do estabelecimento. Trata-se de uma oportunidade rara de adquirir tesouros de uma das melhores coleções do mundo. O La Tour d’Argent fascina as pessoas não apenas por seu prato mais famoso, o pato prensado servido em seu próprio sangue, mas também por seu passado cheio de história e lista de frequentadores célebres, desde o falecido presidente norte-americano John Kennedy até o jogador de futebol Ronaldo.

Sem exceção

As últimas pesquisas eleitorais qualitativas, mais relevantes do que as quantitativas por apresentarem projeções, têm demostrado, sem exceção, o anseio popular por uma candidatura de centro, a tal ‘terceira via’, e, principalmente, que seu representante não seja envolvido em esquemas de corrupção.

RSVP

O prefeito de Feira de Santana, Colbert Martins, estará em Salvador no próximo dia 31 de agosto. Na cidade, prestigiará um almoço empresarial promovido pelo site Alô Alô Bahia. O prefeito de Mata de São João, João Gualberto, também já confirmou presença.

Potencial desperdiçado

O turismo da Bahia segue patinando e é alvo de muitas críticas no trade, e até mesmo entre aliados do governo do estado. A gota d´água foi a recente nomeação de Maurício Bacelar para o posto de secretário da área, substituindo Fausto Franco. Em quase 3 meses no cargo, Maurício só acumula desconfiança e queixas.

Réplica

Após a publicação da nota "concorrência" na semana passada, o deputado estadual Zó (PCdoB) assegurou "que não vê ameaça à sua reeleição e que todos têm o direito de pleitear cargos e candidaturas". Nos bastidores, dizem que sua reeleição está seriamente ameaçada devido à candidatura do ex-prefeito de Juazeiro Isaac Carvalho (PT), que tiraria votos do parlamentar comunista. Por meio de sua assessoria, Zó informou que tem cinco “campanhas eleitorais vitoriosas e hoje tem um mandato sólido, com várias parcerias em diferentes regiões do estado, principalmente na região Norte da Bahia”. Ainda reiterou que, com o trabalho realizado e o apoio da legítima militância de esquerda, “terá mais uma campanha exitosa para representar o povo do sertão na Assembleia Legislativa da Bahia”.

