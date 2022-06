Mega-sena: Vencedor de R$ 117 milhões teve números escolhidos por irmã do dono de lotérica

Um sortudo ou sortuda levou um prêmio de R$ 117.557.270,98 no concurso da Mega-Sena na noite da última terça-feira (31), e a escolha dos números foi feita de forma peculiar: a irmã do dono da lotérica de Blumenau, no Vale do Itajaí, foi quem escolheu a aposta vencedora, que fazia parte de um bolão com 42 pessoas.

A moça é aposentada, gosta bastante de jogos e tem um caderno com os números mais sorteados, segundo o dono do estabelecimento, Roberto Leitzke, contou ao g1.

O bolão do jogo foi feito com oito números e saiu da lotérica conhecida por ser "pé quente" na cidade, no bairro da Velha. Nos últimos três anos e meio, foram R$ 183,7 milhões em prêmios. "Tem que gostar de jogar e tem que ser persistente", disse ao portal.

A lotérica existe na cidade desde 1991 e foi comprada por Roberto em 2017.

Apostando na Mega

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal. É possível acessar por celular, computador ou outros dispositivos. Os requisitos são: ter um cadastro, ser maior de idade (18 anos ou mais) e preencher o número do cartão de crédito.

As probabilidades de vencer em cada concurso variam de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada. Para apostas simples, com apenas seis dezenas, com preço de R$ 4,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.

Para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 22.522,50, a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 10.003.