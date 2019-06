Meghan e príncipe Harry homenageiam comunidade LGBT: 'Amor é amor'

Para celebrar o mês do orgulho LGBT, Meghan Markle e o príncipe Harry homenagearam os apoiadores da causa, compartilhando no Instagram perfis de entidades que atuam com a temática.



A conta do casal na rede social foi criada no começo de abril para compartilhar os trabalhos que os motivam e as causas que apoiam. A comunidade LGBT é uma delas.



"Neste mês, nós homenageamos os que apoiam a comunidade LGBTQ+, jovens e idosos, suas famílias e amigos, aqueles que refletem sobre o passado e têm esperança de um futuro merecidamente mais inclusivo. Nós estamos com vocês e apoiamos vocês. Porque é muito simples: amor é amor", escreveu o duque e a duquesa de Sussex na legenda da foto.



A imagem é um conjunto de nove fotos que representam as organizações que eles apoiam. Em uma delas, está a princesa Diana, mãe de Harry.