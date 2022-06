Meia-atacante Gabriel Honório é o novo reforço do Vitória

O Vitória tem um novo reforço para a Série C do Brasileiro. O meia-atacante Gabriel Honório, de 25 anos, é a nova opção do técnico João Burse. O jogador estava no Londrina e também já defendeu clubes como Criciúma, Luverdense, Rio Branco-PR, Sampaio Corrêa e São Joseense-PR.

A informação foi confirmada pelo presidente do Vitoria, Fábio Mota, durante entrevista concedida na noite de terça-feira (28) à Rádio Salvador FM. “Fechamos com Gabriel Honório. Ele se apresenta amanhã (hoje)”, afirmou o dirigente.

Gabriel Honório disputou 13 jogos nesta temporada, mas apenas um deles com a camisa do Londrina, em 10 de abril, quando entrou no decorrer do triunfo por 2x0 contra o Náutico, na Série B do Brasileiro. Essa também foi a última vez que ele esteve em campo. Depois, ficou no banco do time paranaense em 18 de junho, mas não foi aproveitado na derrota por 1x0 para o Vasco.

Este ano, antes de defender o Londrina, ele vestiu as cores do São Joseense-PR. Fez 12 jogos no Campeonato Paranaense, todos eles como titular, e marcou um gol. Gabriel Honório se apresenta nesta quarta-feira (29) na Toca do Leão para realizar exames e assinar contrato. Ele é 31º jogador contratado pelo Vitória para a temporada.

A sete rodadas do fim da Série C, o Vitória está ameaçado de rebaixamento. Em 16º lugar, soma os mesmos 12 pontos do Campinense, primeiro time dentro do Z4, na 17ª colocação. No sábado (2), às 19h, o rubro-negro enfrenta o Figueirense, no Barradão.