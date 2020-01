Meia Fernando Neto, ex-Paraná, é o novo reforço do Vitória

O Vitória anunciou nesta quarta-feira (8) a contratação do sétimo reforço para a temporada 2020. O meio-campista Fernando Neto tem 26 anos e defendeu o Paraná no ano passado. Canhoto, ele atua como volante e meia.

Fernando Neto estava emprestado ao Paraná pelo Fluminense em 2019. Revelado pelo clube das Laranjeiras, ele surgiu como volante na base e também atuava como meia e lateral esquerdo.

Na temporada passada, ele vestiu a camisa do Paraná por 38 vezes. Foram oito jogos no Campeonato Paranaense, dois na Copa do Brasil e 28 na Série B do Campeonato Brasileiro, torneio em que disputou 21 partidas como titular e marcou três gols.

No torneio de acesso, ele começou em campo contra o Vitória nos dois turnos. Na 15ª rodada, amargou a derrota por 2x0 na casa que será dele a partir deste ano, o Barradão. No returno, na 34ª rodada, o jogo terminou empatado sem gols na Vila Capanema, em Curitiba.

Além de Fluminense e Paraná, Fernando Neto defendeu mais três clubes brasileiros: Macaé, Vila Nova e Santo André. No exterior, vestiu a camisa do Paços de Ferreira, de Portugal, e do Samorin, da Eslováquia.

Ele estava no elenco do Fluminense que se sagrou campeão brasileiro em 2012, embora não tenha entrado em campo. Na época, tinha apenas 19 anos e havia acabado de ser promovido ao elenco profissional.

Além do novo contratado, outra novidade foi a maneira como o rubro-negro anunciou o jogador: através de e-mail enviado aos sócios do clube. "Estamos informando aos associados que o Vitória fechou nesta manhã a contratação do volante/meia Fernando Neto, destaque pelo Paraná na Série B de 2019", diz um trecho do comunicado. Segundo o clube, o aviso em primeira mão ao sócio se tornará um hábito a partir de agora - até então, o presidente Paulo Carneiro costumava antecipar as novidades em sua conta pessoal no Twitter.

Antes de Fernando Neto, o Vitória já havia contratado outros seis atletas para a atual temporada: o zagueiro Maurício Ramos, o lateral esquerdo Rafael Carioca, o volante Gerson Magrão, o meia Alisson Farias e os atacantes Júnior Viçosa e Rodrigo Carioca.