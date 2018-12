Meia Jean Mota, do Santos, vira alvo do Bahia para 2019

O Bahia já tem um novo alvo para a temporada 2019. O tricolor negocia a contratação do meia Jean Mota, de 25 anos, que pertence ao Santos. Em contato com o CORREIO, o empresário do jogador, Diogo Silva, confirmou a procura do Esquadrão e explicou que o time baiano precisa apenas se entender com o Santos para que o martelo seja batido.

"Existe o interesse de ambas as partes, tanto do Bahia quanto do jogador, mas o Bahia precisa se acertar com o Santos. Eles estão conversando para definir as condições. Mas o jogador tem interesse sim", explicou Diogo.

Revelado pelo Portuguesa, Jean Mota está no Santos desde 2016. Na atual temporada, ele fez 42 jogos e marcou dois gols. Está fora dos planos do técnico Jorge Sampaoli e por isso foi disponibilizado para empréstimo. O Fortaleza, clube que o jogador defendeu em 2015, também manifestou interesse em contar com o atleta.

O meio-campo é um dos setores mais carentes do Bahia. No momento, o clube não conta com nenhum meia central para iniciar a temporada, já que o garoto Ramires está com a seleção brasileira sub-20 que vai disputar o Sul-Americano da categoria, em janeiro, no Chile. Caso o Brasil chegue até a final, o Bahia ficará sem Ramires pelo menos até o dia 10 de fevereiro. Vinícius não terá o contrato renovado.

Até o momento, o Bahia não anunciou nenhum novo nome para a próxima temporada. O clube, no entanto, tem acordo encaminhado com o meia-atacante Guilherme, que defendeu o Atlético-PR nas duas últimas temporadas e pertence ao Corinthians. O atacante Rogério, rebaixado com o Sport, também está no radar tricolor.