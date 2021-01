Meia tonelada de cocaína encontrada em laboratório de refino em Feira de Santana

Meia tonelada de cocaína foi encontrada em uma casa usada como laboratório de refino durante ação conjunta da Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE) de Feira de Santana com a Cipe Litoral Norte. A descoberta foi feita na tarde desta sexta-feira (22).

Os policiais seguiram os indícios apontados em uma denúncia anônima e chegaram até um imóvel, no distrito de São José, zona rural do município de Feira de Santana. Na casa, as equipes localizaram 500 kg de cocaína, tanques, balanças, liquidificadores industriais, ventiladores, prensas hidráulicas e embalagens plásticas.

Nenhum criminoso foi encontrado, no imóvel. Os materiais apreendidos foram apresentados na DTE de Feira de Santana.