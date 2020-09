Melhor mandante, Vitória se prepara para série de jogos em casa

Com a vitória sobre o Oeste no último sábado (26), pela 11ª rodada, o Vitória tornou-se o melhor mandante da Série B. São 13 pontos conquistados em cinco jogos, um aproveitamento de mais de 86%. São quatro triunfos em casa e um empate.

Qual o lado positivo disso? Dos quatro jogos que o rubro-negro terá pela frente, três serão no Barradão. Começa na terça-feira (29), quando recebe o CSA às 19h15. Na sequência tem a única viagem, para enfrentar o Operário-PR, em Ponta Grossa. O duelo será na sexta-feira (2), às 19h15.

Depois, terá dois jogos em casa: na terça-feira (6) enfrenta o América-MG e na sexta-feira (9) recebe o Avaí. Os dois jogos serão às 19h15. Chance, portanto, de chegar à 15ª rodada no G4.

Com os três pontos conquistados diante do Oeste, o Vitória chegou aos 17 na tabela. É atualmente o 6º colocado, um ponto atrás da Ponte Preta, que fecha o grupo dos quatro líderes. A Macaca, no entanto, ainda joga neste domingo (27), contra o Confiança, em Campinas.

O grupo do técnico Bruno Pivetti não terá muito tempo para descansar. Já retornaram ao batente na manhã deste domingo (27), mas apenas com atividades regenerativas. Na segunda-feira (28), farão um trabalho leve.

Depois da estreia do atacante Ewandro no sábado, o Vitória pode contar com mais dois reforços diante do CSA. O meia Juninho Quixadá e o atacante Anmerson Bolota estão regularizados, dependendo apenas do lado físico.