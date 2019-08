Melody rebate blogueira que disse que passou sede em sua festa

(Foto: Reprodução/Instagram)

A cantora Melody, 12 anos, fez uma festa pra lá de luxuosa para comemorar os mais de cinco milhões de seguidores no Instagram, mas não contava que uma das convidadas faria uma reclamação pública do que aconteceu no local, na última quarta-feira (7).

Segundo a blogueira Vanessa Cunha, 24, Melody se atrasou por mais de 3 horas, deixou os convidados sem comida e bebida e os seguranças não permitiram que as pessoas saíssem. Ainda segundo a blogueira, não tinha sequer lugar para sentar.

Melody não gostou nada das reclamações que a ex-amiga fez nos stories do Instagram, mas foi mais discreta. Ela mandou uma mensagem privada para a blogueira, que printou e mostrou de novo nos Stories. Melody pedia o endereço de Vanessa para mandar uma cesta básica. “Olá, amiga, tudo bem? Me passa seu endereço postal, fiz uma cesta básica para te mandar, vi seu vídeo e vi que está passando fome, me comovi com a sua situação. Fico no aguardo, tá, linda”, escreveu Melody.

(Foto: Reprodução/Instagram)

Debochada, Vanessa disse: “Ganhei uma cesta básica da Melody, Deus é maravilhoso”. Mas a discussão continuou. Melody disse que não prendeu ninguém na festa e sim, reservou uma área vip para artistas. Porém, Vanessa contou que estava na área vip e que o próprio pai da cantora deu a pulseira, mostrada também nas redes sociais.

A blogueira publicou vídeos de outros convidados que fizeram as mesmas reclamações. Procurada pelo Uol, a assessoria de Melody não quis comentar o assunto.