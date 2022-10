Memorial das Baianas, no Pelourinho, é alvo de criminosos mais uma vez

O Memorial das Baianas de Acarajé, localizado na Praça da Sé, em Salvador, foi mais uma vez alvo de vandalismo. Na manhã deste domingo (9), a Associação das Baianas de Acarajé tomou conhecimento que toldos instalados a pouco mais de dois meses na entrada e janelas do Memorial foram furtados durante a madrugada.

Em maio deste ano, o local passou por revitalização e foi reinaugurado, mas continua sofrendo com furtos e vandalismos, segundo o coordenador do Memorial, Edvaldo Costa. “Isso acontece há tempos, temos uma média de 30 a 40 boletins de ocorrência que já foram registrados por conta de invasões à Associação Nacional das Baianas de Acarajé (ABAM)”, conta.

Quando casos como esses ocorrem, o coordenador afirma que o policiamento é reforçado nos dias seguintes, mas que nenhuma mudança efetiva de fato acontece. Muito próximo ao Memorial, na Praça Cruz da Caída, existe uma base da Polícia Militar instalada, que não inibe os criminosos. Em julho deste ano, os toldos que ficavam no mesmo local também foram furtados.

Edvaldo demonstra preocupação com a insegurança no Centro Histórico, principalmente levando em consideração a proximidade com o verão, quando mais turistas vêm a Salvador. “Temos uma demanda grande de turistas na cidade no verão e está acontecendo muitos roubos por ali, mesmo com a fiscalização da polícia. É horrível porque eles saem com uma impressão péssima de Salvador”, afirma.

A Polícia Militar foi procurada, mas não retornou os questionamentos até a publicação desta matéria. Em setembro deste ano, o CORREIO noticiou que espaços culturais da capital baiana têm sido alvo frequente de criminosos. O Memorial das Baianas é dedicado à tradição e história das Baianas de Acarajé e foi inaugurado em 2009. Para se manter funcionando, a Abam conta com uma taxa mensal de R$12 das associadas.