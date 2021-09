Menina autista de 6 anos cai do 2º andar de prédio no Imbuí

Uma menina de 6 anos caiu do 2º andar de um prédio no bairro do Imbuí, em Salvador. O caso aconteceu na Rua João José Rescala, na noite de segunda-feira (30).

Segundo informações da Polícia Civil, a criança possui transtorno do espectro do autista, mas ainda é prematuro afirmar se a queda tem alguma relação com esse fato.

A garota foi socorrida por familiares para um hospital particular da cidade, onde permanece internada e recebe cuidados médicos.

O pai da menina prestou depoimento na 9ª Delegacia (Boca do Rio) nesta terça (31), um dia após o ocorrido, para esclarecer o que ocorreu. Para esclarecer o que provocou a queda, imagens de câmeras do imóvel e do prédio foram solicitadas e passarão por perícia.

O caso aconteceu no condomínio Ikê, que fica na Vila Anaití, assim como o condomínio Absolutto, do qual a babá Raiana Ribeiro se jogou do 3º andar para fugir das agressões da patroa Melina Esteves França.