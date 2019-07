'Menina brinca de boneca e menino brinca de arminha', afirma Bolsonaro

Jair Bolsonaro recebeu, nesta segunda-feira (29), uma família no Palácio do Planalto. No encontro, o presidente brincou com um garoto e disse que “menina brinca de boneca e menino brinca de arminha”.

Bolsonaro ainda revelou que seus quatro filhos homens começaram a atirar aos cinco anos de idade.

“Menina brinca de boneca e menino brinca de arminha, está ok, imprensa? Foram os pais que decidiram fazer isso ai, os meus já atiravam com cinco anos. Está com com quantos anos de idade?”, perguntou o presidente à criança. As imagens foram captadas pelas TVs logo após o presidente encerrar a entrevista que deu pela manhã.

A frase é uma paródia de um comentário que a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, fez em janeiro deste ano, em que ela afirmava que meninas devem usar rosa e meninos azul. “É uma nova era no Brasil: menino veste azul e menina veste rosa”, exclamou.

Na época, usuários do Twitter se revoltaram com a declaração e promoveram um debate acerca do assunto. “Nunca pensei que em pleno 2019 iríamos ter que voltar a discutir que cor não tem gênero” e “Séc. XXI e ainda temos que explicar para os ignorantes que cor não tem gênero” foram algumas das manifestações.