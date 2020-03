Menina de 12 anos é a mais jovem vítima do coronavírus na Europa

Uma menina de 12 anos se tornou a mais jovem vítima mais do coronavírus mais jovem da Europa. A informação foi confirmada em entrevista coletiva concedida pelas autoridades da Bélgica, país onde a garota, que não teve o nome revelado, morava.

Emmanuel Andre, porta-voz do centro de crise nacional sobre o coronavírus no país, disse que é um momento emocionalmente difícil porque envolve uma criança e também perturbou a comunidade médica e científica.

"Estamos pensando em sua família e amigos. É um evento muito raro, mas que nos perturba muito. Ao todo, 98 pessoas morreram com a doença nas últimas 24 horas, elevando o número total para 705 em um país de cerca de 11,5 milhões de pessoas. Até agora, mais de 12.705 casos foram confirmados no total", afirmou durante entrevista.

Andre também afirmou que as autoridades belgas esperam que a propagação da doença atinja seu pico nos próximos dias.

"Chegaremos a um ponto em que estamos perto do ponto de saturação em nossos hospitais", avisou ele.

A pessoa mais jovem do mundo a morrer vítima do coronavírus até o momento foi um bebê de menos de um ano de idade que estava infectado e morreu no sábado (28) nos Estados Unidos.