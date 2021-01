Menina de 6 anos é achada morta em balanço em cidade baiana

Uma menina de seis anos foi achada morta na noite de domingo (10) no balanço em que brincava em casa, na zona rural de Antônio Cardoso, a 139 km de Salvador. Anallu Moreira Santana estava com a corda do brinquedo enrolada no pescoço.

Segundo a Polícia Civil, familiares encontraram a menina por volta das 20h e chegaram a socorrê-la para uma unidade de saúde da cidade, mas ela já estava sem vida.

O caso foi registrado na Delegacia Territorial (DT) de Antônio Cardoso, que investiga a possibilidade de ter se tratado de um acidente. O corpo foi levado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Feira de Santana.